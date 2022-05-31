Спектакль, фокусник, конкурсы и не только! 1 июня в столичном Кристийне пройдет День семьи

Вы сможете посмотреть детский спектакль, попрыгать бесплатно на батуте, принять участие в шоу мыльных пузырей, а также пройдут розыгрыши и конкурсы. Фокусник и аниматоры сделают день веселее и волшебнее для всей семьи.

«Наш район известен своей зеленью, многочисленными парками и замечательными людьми, а также своим насыщенными культурными мероприятиями летом. В День семьи Кристийне у всех будет возможность бесплатно провести приятное время вместе и, таким образом, принять участие в очень важных благотворительных проектах», — приглашает жителей района Яанус Рийбе.

В благотворительный семейный день все желающие смогут сделать пожертвование в фонд летнего лагеря для беженцев войны, проживающих в Кристийне.

«В этом году Lions Club Tallinn Kristiine решил принять участие в благотворительной акции в день семьи, чтобы дать украинским детям, живущим в Кристийне, возможность летом поучаствовать в футбольном лагере, чтобы помочь им побыстрее забыть травмы. Через нас выс можете сделать пожертвование на другие благотворительные проекты, которые мы считаем главными в нашей деятельности», — предлагает Кристиан Кивипалу, президент Lions Club LC Tallinn Kristiine.

Цель Дня семьи — объединить семьи и дать им возможность провести время вместе. День семьи проводится с 1993 года. «Благотворительность — это еще и возможность сохранить и поддержать семейные ценности, а спорт и досуг, как известно, поддерживают психическое здоровье детей, а особенно тех, кто пережил военную травму, это важно, иметь возможность заниматься спортом. Мы знаем что найти спортивные лагеря самостоятельно может быть не всегда просто, здесь мы очень рады поддержать и помочь, а также, внести свой вклад в счастливое детство», — говорит Катрин Лагерест, менеджер футбольного клуба FC Flora.

День семьи организует управа района Кристийне. Организаторами благотворительной программы являются Lions Club LC Tallinn Kristiine и Футбольный клуб FC FLORA.