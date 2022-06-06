ВИДЕО | "Я просто любуюсь своими коллегами!" Как прошла премьера спектакля "Нахлебник" на мызе Сагади?

Тема «маленького человека» и беззащитность внутри аристократического общества – основные мотивы этой истории о дворянской чести и достоинстве, о родительской любви и самопожертвовании.

Главную роль исполнил актер Русского Театра Эстонии Леонид Шевцов. Доволен ли режиссер игрой актеров, что в своих персонажах больше всего нравится исполнителям главных ролей и почему мы все должны себе позволять жить так, как живет главный антогонист пьесы? Смотрите в нашем репортаже!