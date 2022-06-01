4-5 июня — фестиваль "Большая улица еды" на Певческом поле!

Пресс-секретарь фестиваля Рено Хекконенс говорит: "Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году он снова будет проходить в двухдневном формате. Посетителям будет предложен самый большой кластер уличной еды в Эстонии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей фестиваль с аутентичной уличной едой своей страны”.

Гостей фестиваля ждёт также обширная музыкальная программа. На сцене выступят: Around the Sun, Põhjakiht, Caro, Asankheya, Grigori Rõžuk и многие другие. Будет работать несколько DJ-зон с резидентами Noorte DJ Kool.

В оба дня фестиваля состоится соревнование по поеданию мини-блинчиков.

По традиции в рамках фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии — более 15 аттракционов как для взрослых, так и детей. Также будет работать детская зона и мини-зоопарк.



Фестиваль Большая улица еды будет открыт в субботу, 4 июня, с 12:00 до 23:00 и в воскресенье, 5 июня, с 12:00 до 22:00. Вход с ворот Ору и Мере.



