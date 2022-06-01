4-5 июня — фестиваль "Большая улица еды" на Певческом поле!
4 и 5 июня аллея Певческого поля превратится в самую большую гастрономическую улицу еды в Балтии. На протяжении более 500 метров можно будет отведать различный стрит-фуд. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского джелато. В этом году будут участники не только из Эстонии, но и стран ближнего зарубежья.
Пресс-секретарь фестиваля Рено Хекконенс говорит: "Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году он снова будет проходить в двухдневном формате. Посетителям будет предложен самый большой кластер уличной еды в Эстонии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей фестиваль с аутентичной уличной едой своей страны”.
Гостей фестиваля ждёт также обширная музыкальная программа. На сцене выступят: Around the Sun, Põhjakiht, Caro, Asankheya, Grigori Rõžuk и многие другие. Будет работать несколько DJ-зон с резидентами Noorte DJ Kool.
В оба дня фестиваля состоится соревнование по поеданию мини-блинчиков.
По традиции в рамках фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии — более 15 аттракционов как для взрослых, так и детей. Также будет работать детская зона и мини-зоопарк.
Фестиваль Большая улица еды будет открыт в субботу, 4 июня, с 12:00 до 23:00 и в воскресенье, 5 июня, с 12:00 до 22:00. Вход с ворот Ору и Мере.