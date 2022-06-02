ЭКСКЛЮЗИВ | Сергей Бабкин поделился, как ему удалось выехать из Украины и объяснил, почему некоторые украинцы ненавидят все русское

"Я выехал, потому что я отец трёх несовершеннолетних детей. По закону Украины, мужчины, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, имеют право выезжать без всяких проблем. Я не выезжал как артист по какой-то спецпрограмме. Я просто вывозил семью детей, маму супруги, бабушку нашу старенькую, собаку, трёх котов... У нас были три машины, забитые дополна, и мы выезжали так», — рассказал Сергей. По словам Сергея Бабкина. он был готов работать кем угодно, чтобы прокормить семью: "Я не знал, чем буду заниматься. Я был готов заниматься чем угодно. Я был готов, что за рубежом вряд ли моя специфика, моя работа, как-то будут востребованы. Да, надежда у меня была, но на первом месте стояла готовность делать что угодно. Я буду работать, потому что я сильный, у меня есть руки, ноги голова".

Алина Захарова рассказала о недавнем случае, где интервью с украинской артисткой не состоялось из-за того, что певица уже на месте перед съемкой высокомерно заявила, что согласна на интервью только на украинском языке — по-русски она якобы не умеет разговаривать. Сергей на это сказал, что он их понимает, но сам не настроен так радикально к русскому языку: "Я все-таки не радикал, я украинец, я внутри. Я знаю своих товарищей, друзей, которые прям очень ярые. Но я так не могу, я не такой. Их я уважаю, обожаю, люблю. Они такие, и у них такая жизнь. А я другой — более лояльный к каким-то вещам. Мне важнее донести мысль, мне важнее, чтобы вы меня поняли. В чём тогда смысл, что я буду гнуть свою линию, буду говорить на украинском языке, но вы меня не поймете — и в чём прикол тогда?"