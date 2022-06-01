"Вашему русскому миру страха не бывать": к Владимиру Путину обратился Михаил Барышников

"Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России, — написал Барышников. — Их страх понятен. Нам же он придаёт уверенность в своей правоте.

Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.

Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов".

Михаил Барышников стал "невозвращенцем" в 1974 году во время гастролей Большого театра в Канаде. Он переехал в США, где занимался практически всем — от родного балета до кинематографа (номинация на "Оскар") и фотографии. В 2017 году также стал гражданином Латвии. В Россию не планирует возвращаться даже на гастроли.