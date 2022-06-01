В Испании найдена мертвой бывшая принцесса Катара, ранее обвинявшая мужа в насилии

Трагичные новости пришли из испанской Марбельи. 29 мая было найдено тело третьей жены Абделазиза Бин Халифы Аль Тани (мужчина является дядей эмира Катара). 45-летняя Касия Галланио скончалась в собственном доме, а вот была ли смерть естественной или кто-то расправился с женщиной — предстоит узнать стражам порядка.

По одной из версий, которую озвучивают испанские СМИ, Галанио имела проблемы с запрещенными веществами, не исключено, что она умерла из-за передозировки. Расследование все еще продолжается и вполне возможно, что в этой истории появятся новые факты.

Известно, что незадолго до своей смерти женщина обращалась в полицию. Она обвинила бывшего мужа в насилии над старшей дочерью.

Касия Галланио родилась в Лос-Анджелесе, но имеет польское происхождение.

С Абделазизом Бин Халифой Аль Тани, которому сейчас 73 года, женщина познакомились в Европе. Там аристократ жил с 1992 года. Во Францию представитель известного семейства перебрался после попытки устроить государственный переворот на родине.

В 2004 году мир облетела новость, что Кассия приняла предложение руки и сердца и стала женой Аль Тани. Это была громкая свадьба и принцессе пророчили счастливое будущее, но союз оказался непрочным. Буквально через несколько лет после заключения брака супруги приняли решение развестись.

К тому моменту они успели трижды стать родителями — в браке одна за другой появились три дочери.

Когда Касия обрела такую долгожданную для нее свободу, Абделазиз Бин Халиф Аль Тани потребовал, чтобы дочери остались с ним, что категорически не устроило женщину.

Она перебралась в Испанию и забрала девочек с собой, но перед этим обвинила экс-мужа в насилии над старшей наследницей. Женщина уверяла, что муж относится к дочери, как к собственной жене.

Дело, конечно же, не получило хода. Высокопоставленные родственники отрицали обвинения.

Споры о детях длились почти десять лет и в итоге суд встал на сторону отца. Сейчас все девочки живут с Абделазизом Бин Халиф Аль Тани в Париже.

Как уверяют французские СМИ, решение по опеке в пользу катарского государственного деятеля было принято из-за того, что Касия страдала от депрессии и злоупотребляла алкоголем.

