"Вы же православный" Собчак застыдила Бориса Корчевникова

Помимо прочего Корчевсников напомнил о том, что рэпер Моргенштерн имеет на лице татуировку с тремя шестерками, блогер Даня Милохин ранее наряжался в женское платье, за что некоторые его хвалили в прозападной прессе. Он призвал не допустить подобного в России вновь. По мнению телеведущего, национальная идея России уже сформулирована в десяти заповедях, именно в поиске бога и есть возрождение и сохранение русской культуры.

Ксения Собчак ответила Борису Корчевникову на резкую критику в свой адрес. Телеведущий заявил о том, что его коллега «про церковь без конца врала, надругалась над собственным венчанием», а также призвал россиян забыть про весь этот «таблоидный мусор». По мнению знаменитости, это не должно снова стать содержанием жизни россиян после происходящего в Донбассе.

Журналистка отметила, что в своем посте Корчевников занимается манипуляциями и подменой понятий. По мнению Собчак, связывать происходящее сейчас на Украине с культурным «очищением России от Моргенштернов и Собчаков должно быть стыдно».

«Взялся зачем-то божий человек Борис Корчевников на современную культуру ругаться, да еще и к происходящему в Украине это примешивать. Милохин ему не нравится, рэпер и иноагент Моргенштерн, на МУЗ-ТВ извращенцы мерещатся, Собчак тоже не угодила», — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Телеведущая призналась, что многим «умельцам» за подмену смыслов и понятий хочется «по лбу дать», однако назвать происходящее на Украине «Геенной Огненной для гламура и таблоидного мусора», по ее мнению, еще надо постараться.

«Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия», — призвала телеведущая.

На это отреагировал режиссёр Карен Шахназаров, который в последнее время стал затмевать своими комментариями по любому поводу даже Юрия Лозу и Иосифа Пригожина вместе взятых. «Вам, безбожнице, этого не понять. В вашем сердце нет ничего кроме холодного расчета. Там ни культуры, ни сострадания, ни совести. Все же помнят пьяные танцы на фоне храма в компании Виторгана и квартетника И имя, и фамилию коего не знаю. Все помнят ваш сатанинский обряд венчания с Богомоловым, который провел такой же безбожник в рясе», — написал он уже в своём Telegram-канале.