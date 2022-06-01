Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Актер обвинял бывшую жену во лжи, которая разрушила его карьеру. В ответ Херд рассказала, что муж ее насиловал и всячески терроризировал, а после натравил прессу и миллионы поклонников.

Присяжные решили, что Джонни Депп должен получить $15 млн компенсации, из них Деппу в карман попали бы $10 млн и $350 тысяч. Актер хотел получить от бывшей жены $50 млн.

Однако выиграл Депп несколько меньше. Херд во встречном иске требовала ещё больше — $100 млн. И её иск тоже частично удовлетворён (по одному из пунктов): ей была присуждена компенсация в размере 2 миллионов — так что актриса в итоге в минус на $13 млн.