Шоубиз
01.06.2022, 22:56

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

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USA TRIALS DEPP V HEARD DEFAMATION LAWSUIT
USA TRIALS DEPP V HEARD DEFAMATION LAWSUIT
ФОТО: EPA | Steve Helber / POOL,Steve Helber

Жюри присяжных по итогам рассмотрения дела о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд вынесло решение в пользу Деппа, — сообщает "Медуза" со ссылкой на Fox News.

Актер обвинял бывшую жену во лжи, которая разрушила его карьеру. В ответ Херд рассказала, что муж ее насиловал и всячески терроризировал, а после натравил прессу и миллионы поклонников.

Присяжные решили, что Джонни Депп должен получить $15 млн компенсации, из них Деппу в карман попали бы $10 млн и $350 тысяч. Актер хотел получить от бывшей жены $50 млн.

Однако выиграл Депп несколько меньше. Херд во встречном иске требовала ещё больше — $100 млн. И её иск тоже частично удовлетворён (по одному из пунктов): ей была присуждена компенсация в размере 2 миллионов — так что актриса в итоге в минус на $13 млн.

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