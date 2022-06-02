Звезды сошлись с Пугачевой: у российских телезрителей низкий интеллект

На телецентре «Останкино» появилась бегущая строка с провокационными высказываниями в адрес Аллы Пугачевой. С помощью световой проекции написали: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала]" (на самом деле слово было менее цензурное. Интересно, что руководство телецентра скромно не прокомментировал инцидент.

На это певица оперативно отреагировала в своём Инстаграм. Она впервые сделала публикацию за последние полтора месяца, в которой говорилось о низком интеллекте ряда россиян.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — написала Примадонна в посте.

Комментарий Пугачевой в социальных сетях понравился многим ее звездным коллегам. Заветный лайк поставил композитор Игорь Николаев, певицы Манижа и Лолита Милявская. Также пост понравился и Софии Ротару. Ранее и она пострадала от виртуальной "травли", когда разного рода "телеэксперты" обвинили её во враждебном отношении к России и россиянам.