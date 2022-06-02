"Мерзость!" Ольгу Кормухину шокировал поступок Бориса Гребенщикова

«Миротворцы, елки! Мерзость, конечно! Но боюсь, те, кто ходит на эти «мероприятия», даже не врубаются, что они теперь тоже замараны кровью невинных. Вместе с их «кумирами“», — написала Кормухина в своем Telegram-канале.

Сам Гребенщиков после начала спецоперации РФ переехал в столицу Англии, из которой сыпал критикой и обвинениями в адрес Кремля и поддержавшими его агрессию россиян.

А недавно Гребенщикова видели в Израиле, там он встречался с Андреем Макаревичем, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, которые так же покинули Россию. В частности, он вместе с Макаревичем выступил на Форуме свободной культуры "СловоНово".

За свою "непатриотичную" позицию Гребенщиков получил массу хейта в свой адрес от многих российских звезд. В частности, певица Юта сообщила Гребенщикову: «Старик, у меня для тебя плохие новости», а экс-режиссёр, а теперь телеведущий Тигран Кеосаян предложил запретить лидеру группы «Аквариум» въезд в Россию.