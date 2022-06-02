Умерла победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

Известие о смерти коллеги он также разместил в своем микроблоге, пожелав Ясевич «царствия небесного». Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Но как отметила мама победительницы «Битвы экстрасенсов», та долго болела.

Ясевич прославилась благодаря участию в шоу в 2011 году. С первых выпусков она привлекла все внимание публики. Ей предрекали победу в шоу, что и произошло. Она уверяла, что способность к предсказаниям ей досталась от прабабушки. Еще в детстве она начала развивать дар, чем изрядно пугала родителей. Ее мама даже одно время просила дочку скрывать свои умения от других людей, чтобы не столкнуться с осуждением и недоверием. Но, повзрослев, Ясевич поняла — скрывать дар нельзя.