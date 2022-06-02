В Русском театре стартовала летняя ярмарка билетов

По 17 июня билеты на спектакли продаются со скидкой 30%! Она распространяется на билеты как на уже известные репертуарные спектакли Большого и Малого залов, так и на новые постановки сезона.

75-й сезон театр откроет премьерой. Художественный руководитель Рижского Русского театра им. М. Чехова Сергей Голомазов поставит в Таллинне мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам сказки Е.Шварца и фильма М.Захарова. Голомазов – ученик Захарова, так что спектакль в Русском театре станет своеобразным посвящением памяти учителя и наставника. Премьера назначена на 26 августа.

Более подробную информацию можно получить в кассе театра и на сайте театра.