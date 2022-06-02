С 3 июня — концерты фестиваля «Старинная музыка в Старом городе»

Главным выступающим на фестивале будет ансамбль Le Miroir de Musique (художественный руководитель – Батист Ромен из Базеля, Швейцария). Этот выбор неслучаен. Базельская Schola Cantorum была основана в 1933 году и с тех пор является ведущим и престижнейшим учебным заведением по изучению старинной музыки в мире. Многие музыканты мира, исполняющие старинную музыку, — выпускники Schola Cantorum. Все участники ансамбля Le Miroir de Musique также недавно окончили обучение в Schola Cantorum или там преподают.