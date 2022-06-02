С 3 июня — концерты фестиваля «Старинная музыка в Старом городе»
В этом году Дни Старого города состоятся уже в 40-й раз. Старинная музыка всегда звучала в эти дни в Старом городе, но теперь в первый раз в рамках программы Дней Старого города пройдет отдельный фестиваль «Старинная музыка в Старом городе».
Главным выступающим на фестивале будет ансамбль Le Miroir de Musique (художественный руководитель – Батист Ромен из Базеля, Швейцария). Этот выбор неслучаен. Базельская Schola Cantorum была основана в 1933 году и с тех пор является ведущим и престижнейшим учебным заведением по изучению старинной музыки в мире. Многие музыканты мира, исполняющие старинную музыку, — выпускники Schola Cantorum. Все участники ансамбля Le Miroir de Musique также недавно окончили обучение в Schola Cantorum или там преподают.
Фестиваль «Старинная музыка в Старом городе» позволит слушателям встретиться также с нашими выдающимися музыкантами.
3 июня в 18.00 — Hortus Musicus „Музыка стен“ в галерее боевого хода крепостной стены у Девичьей башни (бесплатно);
3 июня в 20.30 — Le Miroir de Musique (Швейцария, Базель) „Die Pilgerfahrt der Seele/Паломничество души“ в таллиннской Ратуше;
4 июня в 15.00 — Анна-Лийза Эллер „Звуки из рая“ в башне Кик-ин-де-Кек (бесплатно);
5 июня в 15.00 — Rondellus „Любовь, вино и лекарство. Исцеляют и делают больным“ в таллиннской Ратуше;
5 июня в 16.00 — Heinavanker „Veni Creator Spiritus“ в церкви Роотси-Михкли (бесплатно).
Билеты можно приобрести здесь.