Удар в спину: пока Макаревича гнобят в России, его фирма попала под санкции Европы и США
Фирма уехавшего в Израиль вскоре после начала войны России против Украины Андрея Макаревича попала под западные санкции. Об этом сообщает 5-tv.
На ООО «Продюсерскую Фирму «Самый Смак», деятельностью которой является радиовещание, ввели ограничения по экспорту и импорту товаров и технологий. Попала она в ряд санкционных, как и все организации, ведущие деятельность в затронутых отраслях. То есть формально, по мнению США и Евросоюза, фирма может распространять пророссийскую позицию. Тот факт, что Макаревич проживает за пределами России и нелестно высказывается о политическом курсе её руководства, не меняет дела.
Впрочем, вряд ли это доставит музыканту какие-то существенные наприятности. В прошлом году фирма заработала около 2 тыс. евро. Прибыль же, если это можно так назвать, составила примерно 70 евро.