Несложные способы сбросить вес
Врач-эндокринолог Ольга Павлова поделилась рекомендациями, которые помогут сбросить лишний вес без строгих диет и жестких ограничений. Цитирует доктора Medikforum.
Лишний вес появляется в большинстве своем из-за неправильных пищевых привычек и нездорового образа жизни в целом. Пересмотрев привычки, можно автоматически решить проблему с весом.
«Выбирайте одно блюдо. Суп, салат, второе и компот — способствуют набору лишнего веса. При снижении веса отдаем предпочтение чему-то одному: либо салат и суп, либо второе и салат», — говорит доктор.
Старайтесь, чтобы на столе всегда был овощной салат. Его калорийность минимальная, плюс он дает хороший объем клетчатки.
Убираем перекусы. Каждый прием пищи (даже просто яблоко) — это не только дополнительные калории, но и скачок инсулина. Чем чаще мы «напрягаем» инсулин, тем выше вероятность развития инсулинорезистентности (нечувствительность клеток к инсулину). А дальше неизбежно постоянное чувство голода и набор веса.
Пейте достаточное количество воды. Не чая и сока, а именно воды в чистом виде. Все остальные напитки содержат огромное количество сахара, в результате употребляя их, вы даже не замечаете, как перебираете свою суточную норму калорий.
Увеличивайте нагрузки. Если нет времени ходить в спортзал, чаще устраивайте пешие прогулки. Генеральная уборка в доме — отличная кардио-тренировка. Откажитесь от лифта. Совсем. И уже через две недели вы приятно удивитесь первым результатам.