Несложные способы сбросить вес

Старайтесь, чтобы на столе всегда был овощной салат. Его калорийность минимальная, плюс он дает хороший объем клетчатки.



Убираем перекусы. Каждый прием пищи (даже просто яблоко) — это не только дополнительные калории, но и скачок инсулина. Чем чаще мы «напрягаем» инсулин, тем выше вероятность развития инсулинорезистентности (нечувствительность клеток к инсулину). А дальше неизбежно постоянное чувство голода и набор веса.



Пейте достаточное количество воды. Не чая и сока, а именно воды в чистом виде. Все остальные напитки содержат огромное количество сахара, в результате употребляя их, вы даже не замечаете, как перебираете свою суточную норму калорий.



Увеличивайте нагрузки. Если нет времени ходить в спортзал, чаще устраивайте пешие прогулки. Генеральная уборка в доме — отличная кардио-тренировка. Откажитесь от лифта. Совсем. И уже через две недели вы приятно удивитесь первым результатам.