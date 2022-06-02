Третья жена Градского подала в суд на четвертую и собственных детей
Свершилось то, чего с нетерпением ждали журналисты с конца прошлого года — начался раздел богатого наследства Александра Градского. Изначально считалось, что наследников пятеро — четвёртая жена Марина Коташенко с двумя маленькими сыновьями и двое детей певца от предыдущего брака — Даниил и Мария. Но всё оказалось сложнее.
В дело вмешалась третья супруга Градского (и мать Даниила и Марии) — Ольга Фартышева. По закону бывшая жена музыканта не является прямой наследницей. Однако она решила оспорить это через суд.
«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б., исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здание», — рассказали в суде.
Слушание дела назначено на 27 июня. Ответчиками выступают Марина Коташенко и дети Фартышевой от Градского.