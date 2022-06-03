"Хватит ссориться": Юрий Шевчук призвал коллег к миру

Недавно артист угодил в скандал, нелестно высказавшись в адрес российской власти во время концерта в Уфе. На Шевчука даже оставили протокол об административном правонарушении. Поговаривали, что может дойти и до уголовного дела. Юрию Юлиановичу, похоже, надоели все эти разборки.

«Сейчас вообще ситуация какая-то странная. Назревает какая-то очередная драка между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал на Запад. Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России — они остались... вот в такой стране. Оставшиеся говорят типа, а что же вы струсили и сбежали... Споров много, ссор много. Меня это очень удручает. Мы должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России", — высказался 65-летний музыкант в интервью израильскому телевидению.