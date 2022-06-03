Фанк, романтика и поющая бас-гитаристка: 11 июня — большой юбилейный концерт
10 юбилейный концерт стремительно развивающегося обучающего и продюсерского центра XGeS Music состоится в субботу, 11 июня, в Old Irish Pub. Организаторы уверяют, что зрителей ждёт настоящий праздник хорошей музыки, чистых голосов и магия живого звука!
Вокалисты центра исполняют музыку разных стилей — от русского рока до фанка, от диско 80-х до современных хитов. Есть и оригинальные композиции.
В концерте также примут участие:
– Наставники – харизматичные "Христов & Геродес", которые всколыхнут весь спектр положительных эмоций мощными вибрациями.
– Единственная молодежная фанк-рок группа в Эстонии "Funky Fight". Лауреат конкурса "Таллиннский Талант 2022".
– Aquamode – взрывная энергия прогрессивной романтики.
– Максим Галанин – лидер группы "Огни большого города".
– Alec – таинственная поющая бас-гитаристка.