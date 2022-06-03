Никиту Джигурду опять побили на ринге — на этот раз Алибасов-младший

Несмотря на возраст, Джигурде до поры до времени удавалось сдерживать удар. Однако к концу раунда он всё же несколько раз получил кулаком по лицу. Алибасов-младший избил артиста до крови, заставив ужаснуться Анастасию Волочкову.

Балерина болела за друга из зрительского зала. После завершения боя она вышла на ринг, чтобы поддержать измученного актера. «Почему Волочкова мой талисман? Она богиня! Она танцует в небесах…» — говорил Никита.

Речь Джигурды перебил криками Алибасов-младший, а его болельщица Елена Беркова облила балерину водой. Бывшая прима Большого театра не стала обращать внимание на провокацию.

«Я тяжело пережила бой Никиты. Не могу спокойно смотреть, когда люди дерутся, особенно, если это мой ближайший друг. Кровь на его лице…» — делилась эмоциями Настя в YouTube-шоу Epic Fighting Championship.

Сам артист остался доволен поединком. Он отметил, что все еще в хорошей форме и может соревноваться с молодыми. «Джигурда, конечно, красавчик. В 61 год так стоять еще и почти побеждать!»; «Джигурда просто машина для своего возраста. Думаю, победу можно было бы и ему отдать. Волочкова себя самым адекватным образом повела»; «Никиту жалко, он реально победил. Непонятно почему судья отдал победу Бари», — негодуют пользователи.