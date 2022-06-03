СМИ: Шакира рассталась с Жераром Пике

Инсайдеры утверждают, что Шакира «поймала» возлюбленного с другой женщиной. Тот, в свою очередь, уже съехал из семейного дома и проводит много времени в ночных клубах Барселоны с друзьями. Об этом сообщает газета El Periodico.

Кроме того, пара перестала выкладывать снимки друг друга в социальных сетях, что раньше они делали регулярно. Это тоже спровоцировало слухи о проблемах в отношениях певицы и футболиста. Последний раз совместные фото Шакира и Пике публиковали в марте.

45-летняя певица и 35-летний футболист познакомились в 2010 году на чемпионате мира в Южной Африке. Они вместе уже 12 лет, но официально отношения пока не оформили. У пары подрастают двое сыновей – 9-летний Милан и 7-летний Саша.

Пока ни Шакира, ни Пике информацию о расставании не комментировали.