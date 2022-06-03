После проигрыша в суде Эмбер Херд может обанкротиться

После окончания разбирательств по делу о клевете актрисы в адрес бывшего супруга суд обязал Эмбер Херд выплатить звезде «Пиратов Карибского моря» 10 миллионов долларов, а также оплатить штрафные санкции в размере 350 тысяч.

Сообщается, что у артистки нет таких средств: она владеет особняком в Калифорнии стоимостью 570 тысяч, а также автомобилем, который ей достался после бракоразводного процесса с Джонни Деппом.

По словам адвоката Сандры Сперджен, у актрисы есть три варианта решения ситуации. Во-первых, она может провести с Деппом переговоры и попросить его не требовать с нее долга. На такую сделку, по словам эксперта, актер может пойти, потому что его первоначальной целью в суде было снять с себя обвинения и восстановить репутацию, а не заработать денег.

Вторым вариантом является доказательство суду того факта, что у Херд нет средств на выплату долга. В этом случае из зарплаты артистки в ближайшие 30 лет будет изыматься сумма в счет выплаты бывшему супругу.

Третий вариант решения ситуации заключается в том, что звезда «Аквамена» объявляет себя банкротом, после чего судебные приставы снимают с нее требование выплачивать деньги экс-супругу, однако штрафные санкции в размере 350 тысяч долларов все еще остаются.