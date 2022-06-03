Дюжев, Долина, Харатьян... Латвия расширила "черный список"

«Латвия продолжает запрещать въезд в Латвию лицам, поддерживающим кремлевский режим, и будет последовательно делать это в будущем», — отмечается в сообщении. Как добавили в МИД, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.