03.06.2022, 15:20
Дюжев, Долина, Харатьян... Латвия расширила "черный список"
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс включил 34 гражданина России в список лиц нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
В список добавились, в частности, Сергей Галанин, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр, Анита Цой, братья Кристовские, Ирина Тонева, Анна Семенович, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Александр Иванов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Глеб Матвейчук, Марк Тишман, Дмитрий Дюжев и Лариса Долина.
«Латвия продолжает запрещать въезд в Латвию лицам, поддерживающим кремлевский режим, и будет последовательно делать это в будущем», — отмечается в сообщении. Как добавили в МИД, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.