ФОТО | Настоящей звездой юбилея королевы Елизаветы стал маленький принц Луи

Малыши королевской семьи — настоящие любимцы поклонников. Вчера на праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы принц Луи очаровал публику своими гримасами.

Для маленького принца это было утомительное мероприятие, и он не постеснялся показать это. Например, он закрыл уши, чтобы заглушить шум самолета. Юному принцу не особо был интересен праздник своей прабабушки, что он лишний раз продемонстрировал широким зевком.

Комментаторы в соцсетях пришли к общему мнению: звездой дня однозначно был мальчик, а не юбилярша. Кстати, одет он был так же, как и его отец в далёком 1985 году.

Старшие же дети герцога и герцогини Кембриджских уже научились сдерживать эмоции, да и успели осознать, к какой семье они принадлежат.