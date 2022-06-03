ФОТО | Настоящей звездой юбилея королевы Елизаветы стал маленький принц Луи
Королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся на празднование престольного юбилея королевы Елизаветы II. Настоящее удовольствие зрителям своей непосредственностью доставил 4-летний Луи - сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Малыши королевской семьи — настоящие любимцы поклонников. Вчера на праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы принц Луи очаровал публику своими гримасами.
Для маленького принца это было утомительное мероприятие, и он не постеснялся показать это. Например, он закрыл уши, чтобы заглушить шум самолета. Юному принцу не особо был интересен праздник своей прабабушки, что он лишний раз продемонстрировал широким зевком.
Комментаторы в соцсетях пришли к общему мнению: звездой дня однозначно был мальчик, а не юбилярша. Кстати, одет он был так же, как и его отец в далёком 1985 году.
Старшие же дети герцога и герцогини Кембриджских уже научились сдерживать эмоции, да и успели осознать, к какой семье они принадлежат.