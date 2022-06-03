Шоубиз
03.06.2022, 16:50

ФОТО | Настоящей звездой юбилея королевы Елизаветы стал маленький принц Луи

 
Troonijuubeli pidustuste staar oli prints Louis
Troonijuubeli pidustuste staar oli prints Louis
ФОТО: Scanpix | Aaron Chown

Королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся на празднование престольного юбилея королевы Елизаветы II. Настоящее удовольствие зрителям своей непосредственностью доставил 4-летний Луи - сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Малыши королевской семьи — настоящие любимцы поклонников. Вчера на праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы принц Луи очаровал публику своими гримасами.

Для маленького принца это было утомительное мероприятие, и он не постеснялся показать это. Например, он закрыл уши, чтобы заглушить шум самолета. Юному принцу не особо был интересен праздник своей прабабушки, что он лишний раз продемонстрировал широким зевком.

Комментаторы в соцсетях пришли к общему мнению: звездой дня однозначно был мальчик, а не юбилярша. Кстати, одет он был так же, как и его отец в далёком 1985 году.

Старшие же дети герцога и герцогини Кембриджских уже научились сдерживать эмоции, да и успели осознать, к какой семье они принадлежат.

RusDelfi
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