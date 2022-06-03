Каждую среду — звездные концерты в саду Пирита-Козе

Уже четвертый год, каждую среду в 19 часов в Пирита-Козе проводятся садовые концерты. «Предыдущие годы показали, что жители Пирита хотят наслаждаться музыкой в уютном саду. Домашний сад организатора Айвара Нурмика по адресу Куллесе, 5 приглашает на встречу с музыкой», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. Он добавил, что местный активист Айвар Нурмик со своей семьей и друзьями организовал очень хорошее дело.

Интересный вечер ждет всех желающих во в саду на Куллесе 8 июня, когда погоду будет воспевать синоптик Эле Педассаар, а на сцену выйдет Пеэтер Селис-Томсон со своей группой. Запланирована и шуточная песенная программа.

15 июня выступят Лейла Миллер и ансамбль Kontor, а 22 июня на сцену выйдет молодой человек из Пирита, знакомый по программе Superstaar Ингмар Кивилоо со своей группой. 29 июня в саду Куллесе будет петь сам Тынис Мяги.

6 июля выступит ансамбль Väikeste Lõõtspillide Ühing, а 13 июля – Lindpriid. 20 июля вечер наполнит чудесной музыкой трио Марианне Лейбур, Айн Аган и Райво Тафенау. 27 июля выступит ансамбль Lavassaare trio, 3 августа на сцене Тыну Раадик и Ээро Соммер, 10 августа — The Ilves Sisters, 17 августа — The Tri-Tones. 24 августа с песнями и историями Вилсанди выступит Яан Тятте. Концерты в саду, как и лето вообще, завершатся 31 августа выступлением ансамбля Kõrsikud.

Билеты можно приобрести на сайте www.ticketline.ee. Часть концертов будет бесплатными, но можно будет сделать пожертвование. Концерты начинаются в 19 часов и продолжаются около двух часов. Двор Куллесе, 5 вмещает 300 человек. Можно прийти со своим стулом. На месте работает буфет.

Больше информации — на сайте www.piritakontserdid.eе и на странице Pirita kontserdid в Фейсбуке.