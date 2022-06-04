Земля плоская, а Валуев — потомок древних гигантов: Юрий Лоза взялся за старое

«Если вы работаете с водой, то начинаете понимать, что по шарообразной Земле реки течь не могут. Я прокладывал воду, тащил реки, составлял карты. В мире нет ни одного макета реки, который бы учитывал загиб Земли», — аргументировал Лоза.

По его мнению, сейчас от общественности скрывают факты доказательства плоской Земли, так как шарообразную форму планеты можно объяснить научными способами. Лоза считает, что если люди узнают правду, то они убедятся в необходимости нести ответственность за свои поступки перед «создателем» Земли.

Музыкант также убежден, что ракеты никогда не летали в космос. По мнению Лозы, после запуска они направлялись параллельно плоскости планеты.

«Земля заканчивается ледяной стеной, Антарктидой. На край Земли нельзя прилететь, туда не пускают. Все исследования Антарктиды запрещены международной конвенцией. Почему в Австралии нельзя идти в сторону Южного полюса? Нет ни одного человека, который дошел бы до Южного полюса» — резюмировал Лоза.

А ранее, по словам Лозы, на плоской Земле жили гиганты. Но с ними произошла большая неприятность: «Их было не настолько много, случилась катастрофа, их всех смыло. Остатки этих людей мы сейчас видим: Катя Гамова, Валуев».

Музыкант также заявил, что последнего «гиганта» показывали по телевидению в японском городе Окинава, его рост составлял восемь метров. Помимо этого, заверил Лоза, существовали и трехметровые люди. Он считает, что именно для таких великанов сделали большие двери в Кремле. Лоза также аргументировал свою точку зрения тем, что исследователям удалось найти человеческие черепа вытянутой формы.