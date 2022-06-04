9 июня в Ласнамяэ состоится концерт Уку Сувисте

«Приглашаю вас принять участие в замечательном летнем концерте в Ласнамяэ. Уку Сувисте, который представлял Эстонию на Евровидении, в следующий четверг порадует своим выступлением и жителей Ласнамяэ. Приглашаю всех желающих на концерт», — сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.