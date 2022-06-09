09.06.2022, 12:08
Сегодня вечером в Ласнамяэ — концерт Уку Сувисте
ФОТО: youtube
9 июня с 18 до 19 часов за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится концерт певца Уку Сувисте. Вход свободный.
«Приглашаю вас принять участие в замечательном летнем концерте в Ласнамяэ. Уку Сувисте, который представлял Эстонию на Евровидении, в следующий четверг порадует своим выступлением и жителей Ласнамяэ. Приглашаю всех желающих на концерт», — сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Чтобы концерт в зелёной зоне прошел более комфортно, управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения пледы.
Советуем приезжать на мероприятие на общественном транспорте, либо использовать парковку музея КУМУ на улице Валге.