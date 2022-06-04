ВИДЕО | Весь лучший стрит-фуд в одном месте: Смотрите, какую вкуснятину обязательно стоит попробовать на популярном фестивале "Улица еды"!
На этих выходных Певческое поле превратилось в самую большую гастрономическую улицу еды в Балтии. На протяжении более 500 метров можно отведать лучший стрит-фуд, а также, посмотреть концерт, покататься на Тиволи и попробовать кучу других развлечений! Кто не успел сегодня - еще успеет попасть на фестиваль завтра. Специально для вас съемочная группа RusDelfi узнала, какую вкуснятину посетителям фестиваля следует попробовать обязательно, а также, получила советы - как есть и не толстеть. Смотрите видео!
Фестиваль "Большая улица еды" будет открыт в субботу, 4 июня, с 12:00 до 23:00 и в воскресенье, 5 июня, с 12:00 до 22:00. Вход с ворот Ору и Мере.
"Всем хватит! Точно нужно попробовать барашка новозеландского, свинку, армянского шашлычка и классического без всякого уксуса," - рассказал специалист по приготовлению шашлыка Манук.
Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского джелато.
Многие посетители уже отметили большой выбор еды и развлечений:
"Да, интересненький выбор! Много японской, китайской кухни - чего до этого не видел никогда";
"Задержаться тут стоит. Особенно если всей семьей прийти".
Гостей фестиваля ждёт также обширная музыкальная программа. На сцене выступят: Around the Sun, Põhjakiht, Caro, Asankheya, Grigori Rõžuk и многие другие. Будет работать несколько DJ-зон с резидентами Noorte DJ Kool.
В оба дня фестиваля состоится соревнование по поеданию мини-блинчиков.
По традиции в рамках фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии — более 15 аттракционов как для взрослых, так и детей. Также будет работать детская зона и мини-зоопарк.
ПРОГРАММА:
Суббота, 4 июня:
12:00 открываются ворота
12:15 DJ-сеты
17:00 Yung Vinsk
18:00 Соревнование Kooker по поеданию мини-блинчиков
18:15 Ginila Elis Miller (Gunila)
19:00 Asankheya
20:00 Hristov & Gerodes
21:00 Põhjakiht
21:15 DJ-сеты
23:00 конец первого дня
Воскресенье, 5 июня
12:00 открываются ворота
14:00 соревнование Petcity & RuudiCakes для собак
17:00 Johanna Randmann
18:00 Kookeri minipannkookide söömise võistlus
18:15 Mihkel Kuusk
19:00 DJ-сеты
20:00 Grigoro Rõzuk
21:00 Around The Sun
21:30 DJ-сеты
22:00 конец второго дня
Время работы:
Cуббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 22:00
Вход со стороны Oru и Mere.
Билет - 3 евро
Дети до 7 лет - бесплатно
До встречи на фестивале!