ВИДЕО | Весь лучший стрит-фуд в одном месте: Смотрите, какую вкуснятину обязательно стоит попробовать на популярном фестивале "Улица еды"!

Фестиваль "Большая улица еды" будет открыт в субботу, 4 июня, с 12:00 до 23:00 и в воскресенье, 5 июня, с 12:00 до 22:00. Вход с ворот Ору и Мере.

"Всем хватит! Точно нужно попробовать барашка новозеландского, свинку, армянского шашлычка и классического без всякого уксуса," - рассказал специалист по приготовлению шашлыка Манук.

Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского джелато.

Многие посетители уже отметили большой выбор еды и развлечений:

"Да, интересненький выбор! Много японской, китайской кухни - чего до этого не видел никогда";

"Задержаться тут стоит. Особенно если всей семьей прийти".

Гостей фестиваля ждёт также обширная музыкальная программа. На сцене выступят: Around the Sun, Põhjakiht, Caro, Asankheya, Grigori Rõžuk и многие другие. Будет работать несколько DJ-зон с резидентами Noorte DJ Kool.

В оба дня фестиваля состоится соревнование по поеданию мини-блинчиков.

По традиции в рамках фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии — более 15 аттракционов как для взрослых, так и детей. Также будет работать детская зона и мини-зоопарк.

ПРОГРАММА:

Суббота, 4 июня:

12:00 открываются ворота

12:15 DJ-сеты

17:00 Yung Vinsk

18:00 Соревнование Kooker по поеданию мини-блинчиков

18:15 Ginila Elis Miller (Gunila)

19:00 Asankheya

20:00 Hristov & Gerodes

21:00 Põhjakiht

21:15 DJ-сеты

23:00 конец первого дня

Воскресенье, 5 июня

12:00 открываются ворота

14:00 соревнование Petcity & RuudiCakes для собак

17:00 Johanna Randmann

18:00 Kookeri minipannkookide söömise võistlus

18:15 Mihkel Kuusk

19:00 DJ-сеты

20:00 Grigoro Rõzuk

21:00 Around The Sun

21:30 DJ-сеты

22:00 конец второго дня

Время работы:

Cуббота 12:00 - 23:00

Воскресенье 12:00 - 22:00

Вход со стороны Oru и Mere.

Билет - 3 евро

Дети до 7 лет - бесплатно

До встречи на фестивале!



