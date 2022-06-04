Максим Галкин еще три года назад объяснил, почему отказывается от российских званий

Издание "Телепрограмма" процитировало слова, сказанные Галкиным на концерте в Новосибирске. Там он рассказывал, почему у него нет даже звания заслуженного артиста России. Галкин говорил, что людям не дают времени обдумать информацию, показанную по телевидению, и «все разжевывают». «Говорят: «Так — это враги». Это туда, это сюда. Мы боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Пока что на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу вот эти звания», — делился Галкин.