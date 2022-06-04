Вера Брежнева не вернется в Россию

«Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется», — сказала она. И это несмотря на то, что она не включена в "чёрный список" российского МИДа, который в апреле запретил многим украинским звёздам въезд в Россию на 50 лет.