04.06.2022, 17:57
Вера Брежнева не вернется в Россию
ФОТО: youtube |
Бывший PR-менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко сообщила о разрыве сотрудничества с артисткой. Об этом она сообщила NEWS.ru.
«Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется», — сказала она. И это несмотря на то, что она не включена в "чёрный список" российского МИДа, который в апреле запретил многим украинским звёздам въезд в Россию на 50 лет.
Ранее Вера Брежнева сообщила в социальных сетях, что уехала из России в Польшу, чтобы стать волонтером. Она находится в городе Люблин и помогает распределять помощь для украинских беженцев на складе. Певицу сопровождает 12-летняя дочь Сара.