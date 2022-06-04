ГАЛЕРЕЯ | Безумная толпа и нецензурные лозунги: В Таллинне в поддержку Украины выступили Face, "Нервы" и "Порнофильмы"

Всю прибыль, полученную с продажи билетов и донатов на этих концертах, музыканты направят на помощь пострадавшим от военных действий украинцам.

Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.

Артистов объединяет общее стремление: оказать помощь, а также доступным способом выразить протест против вторжения в Украину и преступного режима России.