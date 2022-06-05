"Никто не хочет оперировать": Бедрос Киркоров жалуется на здоровье и врачей

По словам Киркорова-старшего, он болеет и несколько дней назад вышел из больницы, где провел два месяца. «Очень сложная ситуация с позвоночником, поэтому я еще не знаю, как буду. Мы даже перенесли юбилей на сентябрь, сейчас будет только для родных. А друзей уже в сентябре приглашу. У меня все серьезно, никто не хочет делать операцию, неординарный случай», — объяснил он.