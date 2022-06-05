05.06.2022, 12:39
"Никто не хочет оперировать": Бедрос Киркоров жалуется на здоровье и врачей
ФОТО: Youtube |
Празднующий 90-летие народный артист России, отец эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров пожаловался на здоровье.
По словам Киркорова-старшего, он болеет и несколько дней назад вышел из больницы, где провел два месяца. «Очень сложная ситуация с позвоночником, поэтому я еще не знаю, как буду. Мы даже перенесли юбилей на сентябрь, сейчас будет только для родных. А друзей уже в сентябре приглашу. У меня все серьезно, никто не хочет делать операцию, неординарный случай», — объяснил он.
Как сообщил Бедрос Киркоров, болезнь позвоночника мешает ему ходить. «Не могут вытащить косточку, которая нажимает на нервные клетки, а они не дают свободной ходьбы. Как электричество бьет по ноге», — сказал он.