"Не самое подходящее время": Анна Нетребко пока не собирается выступать в России

Анна Нетребко в интервью австрийскому изданию Zeit заявила, что не собирается выступать в России. «Даже на фестивале ''Белые ночи'' в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время», — добавила певица.

При этом она заверила, что петь в России ей нравится, и она даст концерты в России, а также приедет на Родину, как только это будет возможно. «Большинство друзей я не видела с февраля. Некоторые из них посетили меня. Им сейчас очень трудно путешествовать. Рейсов нет, визы не дают», — объяснила она.