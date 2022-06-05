"Не самое подходящее время": Анна Нетребко пока не собирается выступать в России
Отношение к оперной диве Анне Нетребко у "глубинного народа" России меняется довольно быстро. Когда её выступления отменили в Европе и Америке, жалели. Когда она всё же выступила против войны, стали отменять выступления уже в России. Что произойдёт после её новых слов, предположить несложно...
Анна Нетребко в интервью австрийскому изданию Zeit заявила, что не собирается выступать в России. «Даже на фестивале ''Белые ночи'' в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время», — добавила певица.
При этом она заверила, что петь в России ей нравится, и она даст концерты в России, а также приедет на Родину, как только это будет возможно. «Большинство друзей я не видела с февраля. Некоторые из них посетили меня. Им сейчас очень трудно путешествовать. Рейсов нет, визы не дают», — объяснила она.
Нетребко добавила, что в 2022 году она планирует выступать с мужем Юсифом Эйвазовым в городах Европы: Вероне, Регенсбурге, Мадриде, на Люблянском фестивале, в Кельне, Штутгарте и Гамбурге.
В ситуации же с войной певица пытается и дальше сохранять нейтралитет, насколько это возможно.