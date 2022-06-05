С 7 по 11 июня — Летние дни национального кино в Таллинне
Военные события в Украине не могли не отразиться на всем культурном ландшафте Европы. Программа дней национального кино вынуждена была изменить планы, касающиеся и сроков проведения, и программы.
Репертуарная политика кинотеатров сделала существенные подвижки в сторону смягчения и слияния всех жанров с комедийным. Всеобщее стремление кинематографистов ломать репертуарные стереотипы и вернуться к семейным ценностям — новая тенденция в кинематографе, которую сформировали «окаянные дни» весны этого года.
Новый фильм казахских кинематографистов «Огонь» обречён на успех. Фильм уже был показан на нескольких кинофестивалях от Минска до Пусана. Он рассказывает о невезучем курьере — на своей «хлебовозке» он водитель и грузчик в одном лице, он с утра до вечера развозит свежий хлеб по лавкам. Как может, содержит семью, но его скудной зарплаты постоянно не хватает.
Фильм "Жёлтая кошка" молодого режиссёра Адильхана Ержнова — подарок заядлым таллиннским киноманам. Режиссёр в свои неполные 40 лет стал членом киноакадемий и Европы, и Азии. Эксцентричный главный герой пытается в одиночку вершить правосудие. Фильм буквально нашпигован цитатами из кинокласики.
Режиссёр Артык Суюндуков более 20 лет вынашивал дерзкую идею снять фильм "Шамбала" по произведению национального классика Чингиза Айтматова «Белый пароход». В результате фильм не только был снят, но и собирает один за другим призы на различных фестивалях.
Скрытый смысл несёт в себе древняя японская легенда о Саде камней, сквозным действием пронизавшая фильм "Шёлковые струны", снятый узбекскими кинематографистами по сценарию Татьяны Мюльбайер (Эстония). Молодая пианистка из Токио Машу, не получив профессионального признания на родине, вынуждена искать новое приложение своим музыкальным способностям. Героиня обращается в международный центр волонтерского движения и получает возможность поехать в Узбекистан.
Наиболее значительным национальным фильмом Узбекистана назван профессиональными критиками «2000 песен Фариды». В далеком предгорье Тянь-Шаня главный герой Камил ждёт невесту Фариду, которой суждено стать его четвёртой женой. Он связывает c ней последние надежды на продолжение рода. Но Фарида не готова следовать диктату новоявленного мужа. Особое значение имеют лирические женские песни. Они стали лейтмотив фильма. Древняя поэзия даёт уверенность привлечь внимание к духовном наследию великих авторов-просветителей Востока — Алишера Навойи, Омара Хайама, Бабура, Фархади.
Кстати, и "2000 песен Фариды", и "Жёлтая кошка", и "Шамбала" были выдвинуты на "Оскар" от Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана соответственно.
Расписание показов (все сеансы — в кинотеатре Artis)
7 июня, 18:00 — "2000 песен Фариды"
8 июня, 17:30 — "Шамбала"
9 июня, 18:00 — "Шёлковые струны"
10 июня, 18:00 — "Огонь"
11 июня, 17:30 — "Жёлтая кошка"