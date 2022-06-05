С 7 по 11 июня — Летние дни национального кино в Таллинне

Репертуарная политика кинотеатров сделала существенные подвижки в сторону смягчения и слияния всех жанров с комедийным. Всеобщее стремление кинематографистов ломать репертуарные стереотипы и вернуться к семейным ценностям — новая тенденция в кинематографе, которую сформировали «окаянные дни» весны этого года.

Новый фильм казахских кинематографистов «Огонь» обречён на успех. Фильм уже был показан на нескольких кинофестивалях от Минска до Пусана. Он рассказывает о невезучем курьере — на своей «хлебовозке» он водитель и грузчик в одном лице, он с утра до вечера развозит свежий хлеб по лавкам. Как может, содержит семью, но его скудной зарплаты постоянно не хватает.

Фильм "Жёлтая кошка" молодого режиссёра Адильхана Ержнова — подарок заядлым таллиннским киноманам. Режиссёр в свои неполные 40 лет стал членом киноакадемий и Европы, и Азии. Эксцентричный главный герой пытается в одиночку вершить правосудие. Фильм буквально нашпигован цитатами из кинокласики.

Режиссёр Артык Суюндуков более 20 лет вынашивал дерзкую идею снять фильм "Шамбала" по произведению национального классика Чингиза Айтматова «Белый пароход». В результате фильм не только был снят, но и собирает один за другим призы на различных фестивалях.

Скрытый смысл несёт в себе древняя японская легенда о Саде камней, сквозным действием пронизавшая фильм "Шёлковые струны", снятый узбекскими кинематографистами по сценарию Татьяны Мюльбайер (Эстония). Молодая пианистка из Токио Машу, не получив профессионального признания на родине, вынуждена искать новое приложение своим музыкальным способностям. Героиня обращается в международный центр волонтерского движения и получает возможность поехать в Узбекистан.