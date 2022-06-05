ФОТО И ВИДЕО | Шоу, достойное чемпионов! В честь Елизаветы II спели Queen и другие живые легенды

В субботу вечером зрелищный концерт в честь 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II открыла своим выступлением легендарная рок-группа Queen с американским певцом Адамом Ламбертом. Среди других исполнителей были Элтон Джон, Дюран Дюран, Джордж Эзра, Нил Роджерс, Селест, Алиша Киз и Сэм Райдер, который принес Великобритании высокое второе место на "Евровидении". Дайана Росс была последней исполнительницей, сообщает BBC.