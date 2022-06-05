ФОТО И ВИДЕО | Шоу, достойное чемпионов! В честь Елизаветы II спели Queen и другие живые легенды(2)
В четверг началось пышное празднование 70-летия правления королевы Елизаветы II. На субботнем концерте в Букингемском дворце выступали настоящие легенды.
В субботу вечером зрелищный концерт в честь 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II открыла своим выступлением легендарная рок-группа Queen с американским певцом Адамом Ламбертом. Среди других исполнителей были Элтон Джон, Дюран Дюран, Джордж Эзра, Нил Роджерс, Селест, Алиша Киз и Сэм Райдер, который принес Великобритании высокое второе место на "Евровидении". Дайана Росс была последней исполнительницей, сообщает BBC.
Великолепный концерт стал незабываемым событием для королевской семьи.
Принц Уильям и его супруга Кэтрин также разместили на своем аккаунте в Instagram видео, на котором запечатлены кадры с памятной вечеринки.
Празднования завершатся 5 июня парадом, в котором примут участие более десяти миллионов британцев.