"Кошачий корм!" Муж-миллионер Натальи Водяновой невзлюбил русскую кухню

«Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе. Холодец, он сказал, похож на кошачий корм», — пожаловалась она. Когда он успел попробовать настоящий кошачий корм, этот сноб не признаётся.

Лариса Кусакина гордится успехами своей дочери и пятерых внуков. Она уточнила, что мало общается с зятем, потому что проживает в Нижнем Новгороде и не знает иностранный язык.

При этом новый избранник дочери Антуан Арно произвел впечатление строгого и делового человека, а вот бывший муж Водяновой, английский аристократ Джастин Портман, напротив, показался ей более открытым .