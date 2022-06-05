"Кошачий корм!" Муж-миллионер Натальи Водяновой невзлюбил русскую кухню
Мама русской модели Натальи Водяновой Лариса в беседе с Лерой Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» призналась, что не смогла впечатлить своего зятя изысками русской кухни. По ее словам, некоторые домашние блюда показались непривычными Антуану Арно, наследнику французского миллиардера Бернара Арно (президента группы компаний LVMH).
«Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе. Холодец, он сказал, похож на кошачий корм», — пожаловалась она. Когда он успел попробовать настоящий кошачий корм, этот сноб не признаётся.
Лариса Кусакина гордится успехами своей дочери и пятерых внуков. Она уточнила, что мало общается с зятем, потому что проживает в Нижнем Новгороде и не знает иностранный язык.
При этом новый избранник дочери Антуан Арно произвел впечатление строгого и делового человека, а вот бывший муж Водяновой, английский аристократ Джастин Портман, напротив, показался ей более открытым .