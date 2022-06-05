Шоубиз
05.06.2022, 17:20

ФОТО | Первый совместный снимок! Анетт Контавейт и ее возлюбленный наслаждаются отдыхом

 (10)
ANETT KONTAVEIT
ANETT KONTAVEIT
ФОТО: Õhtuleht | Martin Ahven

Эстонская горнолыжница Анетт Контавейт и ее бойфренд-футболист Брент Леписту уже некоторое время наслаждаются жарким Сен-Тропе. Контавейт, которая в последнее время выкладывает много свежих снимков, наконец-то опубликовала их первую совместную фотографию на своей странице в социальной сети, сообщает Kroonika.

В апреле Анетт и Брент подтвердили, что они пара. Капитан FCI Levadia Брент Леписту признался об этом в первой части документального цикла Coolbet "Võidu nimel: FCI Levadia" (Во имя победы: FCI Levadia).

На прямой вопрос в документальном фильме, роман ли у него со звездой тенниса, футболист рассмеялся и ответил: "Конечно, да".

На фотографии видно, что они очень счастливы и по полной наслаждаются своим временем.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии