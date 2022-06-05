05.06.2022, 17:20
ФОТО | Первый совместный снимок! Анетт Контавейт и ее возлюбленный наслаждаются отдыхом(10)
ФОТО: Õhtuleht | Martin Ahven
Эстонская горнолыжница Анетт Контавейт и ее бойфренд-футболист Брент Леписту уже некоторое время наслаждаются жарким Сен-Тропе. Контавейт, которая в последнее время выкладывает много свежих снимков, наконец-то опубликовала их первую совместную фотографию на своей странице в социальной сети, сообщает Kroonika.
В апреле Анетт и Брент подтвердили, что они пара. Капитан FCI Levadia Брент Леписту признался об этом в первой части документального цикла Coolbet "Võidu nimel: FCI Levadia" (Во имя победы: FCI Levadia).
На прямой вопрос в документальном фильме, роман ли у него со звездой тенниса, футболист рассмеялся и ответил: "Конечно, да".
На фотографии видно, что они очень счастливы и по полной наслаждаются своим временем.