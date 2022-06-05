ФОТО | Первый совместный снимок! Анетт Контавейт и ее возлюбленный наслаждаются отдыхом

В апреле Анетт и Брент подтвердили, что они пара. Капитан FCI Levadia Брент Леписту признался об этом в первой части документального цикла Coolbet "Võidu nimel: FCI Levadia" (Во имя победы: FCI Levadia).



На прямой вопрос в документальном фильме, роман ли у него со звездой тенниса, футболист рассмеялся и ответил: "Конечно, да".