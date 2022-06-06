Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни… Как основатель Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Честно говоря, мы нашли путь к друг другу через него… Алек всегда был необузданным и полным жизни… Нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении группы.