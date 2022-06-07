ФОТО | Спектакль «Каларанна 28»: «Подайте коня премьер-министру!»

Формально мы присутствуем на собрании квартирного товарищества огромного дома, возле которого прокладывается шоссе, грозящее выселением части жильцов; жильцы выбегают во двор, выясняют отношения, ссорятся и мирятся. Бывшая председатель товарищества (Ану Ламп) интригует против новой председательницы (Эпп Еэспяев), предприниматель (Индрек Ояри) пытается придать респектабельности дворовым склокам, мало осведомленный представитель министерства (Мярт Пиус) не очень уверенно настаивает на законности всего противозаконного, путешественник (Каспар Вельберг), разбивший во дворе дома палатку, по любому поводу и к большой радости зрителей восклицает: «pohhui”, что не может не убеждать в бессмертности русского языка и русской культуры в Эстонии, как бы ни сложились политические обстоятельства.



На весьма скромном велосипеде прибывает министр в исполнении (Марта Тооме), не жалеющего самых сочных и ярких красок для создания своего персонажа – трусливого и некомпетентного, все время пытающегося скрыться с собрания или, если убежать нельзя, то прочесть некий длиннейший доклад, не имеющий к событиям ни малейшего отношения. И, наконец, все ждут прибытия премьер-министра, гадают, на каком же транспорте он приедет. Он (Индрек Саммуль) величественно появляется в парадном костюме верхом на красивой цирковой лошади, идеально сидя в седле и возвышаясь над всеми. У нового премьер-министра есть только одна слабость – красный (домашний) телефон, по которому он читает ненаглядному ребенку Сент-Экзюпери на французском языке, этому помешать не может никто.