Абсурд года: Мэрайю Кэри обвинили в плагиате
Автор песен Энди Стоун подал в суд на американскую певицу Мэрайю Кэри за нарушение авторских прав. Об этом сообщает The Guardian. Правда, с этим иском есть одна небольшая проблема...
Музыкант утверждает, что написал песню All I Want for Christmas Is You за пять лет до того, как поп-исполнительница выпустила свой рождественский хит в ноябре 1994 года. По его словам, он никогда не давал разрешение на использование сингла, в связи с чем и решил обвинить знаменитость в плагиате его работы.
Согласно иску, направленному в окружной суд штата Луизиана, Стоун потребовал у Кэри компенсацию в размере 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу). При этом известно, что песни исполнителей объединяет только название, а тексты и мелодии синглов кардинально различаются.
Сама исполнительница пока не прокомментировала претензию. И возможно, даже не появися на суде, если до него вообще дойдёт дело.