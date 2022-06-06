Новая звезда России Люся Чеботина выступит 17 июня в MJClub

Люся заинтересовалась музыкой ещё в детском саду, после чего её родителям посоветовали развивать таланты девочки.

В детстве и юности Людмила участвовала в различных музыкальных проектах и ​​телешоу, таких как «Лови момент», «Детская площадка», "Главная сцена", "Новая волна". В 2015-м дошла до четвертьфинала украинской версии шоу "Голос".

А однажды в прямом смысле проснулась знаменитой: вечером выложила в Инстаграм песню, а утром с удивлением обнаружила резкий рост подписчиков.

С тех пор Люся Чеботина выпустила два альбома, полсотни синглов, более 20 клипов. Уже в этом году получила премию RU.TV и даже выступила в "Лужниках" (правда, не с сольной программой и даже не в концерте, а в рамках развлекательной программы финала Кубка России по футболу).

MJCLUB откроет двери для посетителей 17 июня в 23:00. В течение часа можно бесплатно попасть в обычную зону (16+). Также будет открыта VIP-зона (18+) c забронированным столиком, кальяном, отдельными барами и отдельным входом.

Действует фейсконтроль и проверка безопасности на входе, возможен запрет на посещение концерта без объяснения причин.