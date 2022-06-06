ГАЛЕРЕЯ | "Леннарт. Первый свободный президент". Авторы постановки о Мери назвали дату премьеры(2)
30 лет назад Эстонию возглавил харизматичный президент. Сегодня в Таллиннском аэропорту состоялась презентация долгожданного спектакля "Lennart. Pöördtooliaastad" ("Леннарт. Годы вращающегося кресла", – прим. пер.), посвященного первому президенту возрожденной Эстонии Леннарту Мери.
На пресс-конференции выступали автор текста Яак Йыэрюйт, режиссер Карл Лауметс, главный актер Иво Ууккиви и автор идеи Урмо Соонвальд.
Автор пьесы Яак Йыэрюйт, рассказывая о своей пьесе, заметил, что Леннарт Мери стал первым послевоенным и постоккупационным конституционным президентом Эстонской Республики. По его словам, в пьесе обыгрываются его первые годы на этом посту, его роль в государстве. "Пьеса состоит из семи частей, семи эпизодов жизни президента. Зрители смогут познакомиться с президентом Эстонии Леннартом Мери с семи разных сторон", - добавил он.
В интервью RusDelfi Яак рассказал, что знал Леннарта Мери лично еще с семидесятых. "Мы вместе были на госслужбе после восстановления независимости в начале 90-х", - вспомнил он. В то время Яак Йыэрюйт был послом Эстонии в Финляндии. "За четыре года мы виделись с ним в Финляндии особенно часто", - с ностальгией рассказал Яак RusDelfi. И не только во время официальных визитов первого лица в Хельсинки. В то время практически все международные рейсы приходилось выполнять из финского аэропорта.
Личная дружба Яака и Леннарта очень облегчила работу над текстом пьесы, ведь груз ответственности, по словам автора, на его плечах был очень тяжелым.
Свой текст Яак сам не готов оценивать. Эту работу он оставляет зрителям постановки. Но он очень лестно отзывается о всей команде, с которой ему посчастливилось работать. "Я считаю, что у этой команды огромный потенциал", - с уверенностью сказал он. Яак подметил, что ключ к слаженности команды он видит в исключительном взаимопонимании и особенной химии между всеми создателями постановки.
На вопрос о том, как сам президент Леннарт оценил бы его пьесу, Яак рассказал нам, что первый президент очень любил отвечать на вопросы "как бы из-за угла". "Мне кажется, что оценивая мою работу, Леннарт привел бы в пример "Илиаду" Гомера, "Гамлета" Шекспира или другое невообразимое сравнение, - с уверенностью ответил автор текста. - Он был непревзойденный оратор. Его речи не утратили своей актуальности и сегодня. Он всегда умел донести свою точку зрения удивительным, даже поэтическим способом".
По плану, постановка состоится в новом культурном центре Виймси "Артиум". Выбор места не случаен, ведь президент Мери был почетным жителем этого района, т.к. прожил в Виймси значительную часть своей жизни.
Премьера постановки состоится 15 октября 2022 года.