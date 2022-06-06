ГАЛЕРЕЯ | "Леннарт. Первый свободный президент". Авторы постановки о Мери назвали дату премьеры

На пресс-конференции выступали автор текста Яак Йыэрюйт, режиссер Карл Лауметс, главный актер Иво Ууккиви и автор идеи Урмо Соонвальд.

Автор пьесы Яак Йыэрюйт, рассказывая о своей пьесе, заметил, что Леннарт Мери стал первым послевоенным и постоккупационным конституционным президентом Эстонской Республики. По его словам, в пьесе обыгрываются его первые годы на этом посту, его роль в государстве. "Пьеса состоит из семи частей, семи эпизодов жизни президента. Зрители смогут познакомиться с президентом Эстонии Леннартом Мери с семи разных сторон", - добавил он.

В интервью RusDelfi Яак рассказал, что знал Леннарта Мери лично еще с семидесятых. "Мы вместе были на госслужбе после восстановления независимости в начале 90-х", - вспомнил он. В то время Яак Йыэрюйт был послом Эстонии в Финляндии. "За четыре года мы виделись с ним в Финляндии особенно часто", - с ностальгией рассказал Яак RusDelfi. И не только во время официальных визитов первого лица в Хельсинки. В то время практически все международные рейсы приходилось выполнять из финского аэропорта.

Личная дружба Яака и Леннарта очень облегчила работу над текстом пьесы, ведь груз ответственности, по словам автора, на его плечах был очень тяжелым.

Свой текст Яак сам не готов оценивать. Эту работу он оставляет зрителям постановки. Но он очень лестно отзывается о всей команде, с которой ему посчастливилось работать. "Я считаю, что у этой команды огромный потенциал", - с уверенностью сказал он. Яак подметил, что ключ к слаженности команды он видит в исключительном взаимопонимании и особенной химии между всеми создателями постановки.