Культура
06.06.2022, 15:46

ГАЛЕРЕЯ | "Леннарт. Первый свободный президент". Авторы постановки о Мери назвали дату премьеры

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Презентация постанвки "Леннарт Мери" в таллиннском аэропорту, автор пьесы Яак Йыэрюйт, режиссер Карл Лауметс, главный актер Иво Ууккиви и автор идеи Урмо Соонвальд
Презентация постанвки "Леннарт Мери" в таллиннском аэропорту, автор пьесы Яак Йыэрюйт, режиссер Карл Лауметс, главный актер Иво Ууккиви и автор идеи Урмо Соонвальд
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

30 лет назад Эстонию возглавил харизматичный президент. Сегодня в Таллиннском аэропорту состоялась презентация долгожданного спектакля "Lennart. Pöördtooliaastad" ("Леннарт. Годы вращающегося кресла", – прим. пер.), посвященного первому президенту возрожденной Эстонии Леннарту Мери.

На пресс-конференции выступали автор текста Яак Йыэрюйт, режиссер Карл Лауметс, главный актер Иво Ууккиви и автор идеи Урмо Соонвальд.

Автор пьесы Яак Йыэрюйт, рассказывая о своей пьесе, заметил, что Леннарт Мери стал первым послевоенным и постоккупационным конституционным президентом Эстонской Республики. По его словам, в пьесе обыгрываются его первые годы на этом посту, его роль в государстве. "Пьеса состоит из семи частей, семи эпизодов жизни президента. Зрители смогут познакомиться с президентом Эстонии Леннартом Мери с семи разных сторон", - добавил он.

В интервью RusDelfi Яак рассказал, что знал Леннарта Мери лично еще с семидесятых. "Мы вместе были на госслужбе после восстановления независимости в начале 90-х", - вспомнил он. В то время Яак Йыэрюйт был послом Эстонии в Финляндии. "За четыре года мы виделись с ним в Финляндии особенно часто", - с ностальгией рассказал Яак RusDelfi. И не только во время официальных визитов первого лица в Хельсинки. В то время практически все международные рейсы приходилось выполнять из финского аэропорта.

Личная дружба Яака и Леннарта очень облегчила работу над текстом пьесы, ведь груз ответственности, по словам автора, на его плечах был очень тяжелым.

Яак Йыэрюйт и Урмо Соонвальд

Свой текст Яак сам не готов оценивать. Эту работу он оставляет зрителям постановки. Но он очень лестно отзывается о всей команде, с которой ему посчастливилось работать. "Я считаю, что у этой команды огромный потенциал", - с уверенностью сказал он. Яак подметил, что ключ к слаженности команды он видит в исключительном взаимопонимании и особенной химии между всеми создателями постановки.

На вопрос о том, как сам президент Леннарт оценил бы его пьесу, Яак рассказал нам, что первый президент очень любил отвечать на вопросы "как бы из-за угла". "Мне кажется, что оценивая мою работу, Леннарт привел бы в пример "Илиаду" Гомера, "Гамлета" Шекспира или другое невообразимое сравнение, - с уверенностью ответил автор текста. - Он был непревзойденный оратор. Его речи не утратили своей актуальности и сегодня. Он всегда умел донести свою точку зрения удивительным, даже поэтическим способом".

По плану, постановка состоится в новом культурном центре Виймси "Артиум". Выбор места не случаен, ведь президент Мери был почетным жителем этого района, т.к. прожил в Виймси значительную часть своей жизни.

Премьера постановки состоится 15 октября 2022 года.

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