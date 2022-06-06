Комик Илья Соболев назвал лучшего кандидата на роль парня Ивлеевой

Реалити-шоу "Сердце Ивлеевой" запланировано на осень и должно выйти на одном из российских телеканалов. Отмечалось, что для участия в проекте продюсеры отберут мужчин разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента. Сама Ивлеева не будет знать биографию претендентов на ее сердце.

«Судя по прошлым отношениям Насти, ее мужчина должен быть богатым и не очень похожим на человека. Думаю, что шансы есть только у банкомата», — пошутил Соболев на своем Youtube-канале.

Комик также добавил, что «не завидует» участникам будущего проекта, так как Ивлееву трудно удивить. «У нее свой бренд чипсов, шоу с трансами, собственный марафон по похудению, она целовалась с Собчак», — продолжил он.