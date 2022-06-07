"Да, я хочу усидеть на этих двух стульях": Анна Нетребко высказалась о войне

«Я забочусь о своей семье, об искусстве — я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию. Я всего лишь стараюсь оставаться человеком», — высказалась Нетребко.

Это вызвало негативную реакцию у российских поклонников, которые признают только две позиции — "с нами" и "против нас". Нетребко попыталась объясниться: "Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что?" — недоумевает она.