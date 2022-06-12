ФОТО | Надежда Кадышева сменила имидж

Привычная прическа из мелких кудряшек, которую часто носит Кадышева, сменилась на романтичные локоны у лица.

Фанаты пришли в восторг от такой смены стиля.

„Наденька, как вы помолодели! Идет вам такая прическа!“, „Какая красивая!“, „Очень вам хорошо с такой укладкой!“ – написали в комментариях поклонники.

Ранее в сети ходили слухи, что исполнительница заметно помолодела потому, что сделала пластическую операцию. Надежда Кадышева не скрывает косметологических манипуляций и, наоборот, призывает своих ровесниц следить за своей внешностью и не бояться хирургических вмешательств.