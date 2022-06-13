Минус 10 лет после развода: бывшая жена Лепса хорошеет день ото дня

Версий звёздного развода до сих пор выдвигается много. Одни уверены: виноват в расставании с женой именно артист, и причин этому сразу несколько. Поговаривают, что он злоупотребляет алкоголем (причём порой даже прямо на сцене). Вторая — его роман (а то и не один) на стороне. Во время развода ему приписывали отношения с Юлией Барановской. Но это, похоже, слухи.

Анна же двигается дальше. В январе заговорили, что она закрутила роман с другим мужчиной. Многодетную маму „вычислили“ во время отдыха на Мальдивах. Компанию ей составлял красавец Дмитрий Савчук. Отношения пары косвенно подтверждали в звездной среде, но были ли они вместе — точно до сих пор не ясно.

Анна о личной жизни не распространяется. Единственный источник информации о ней — ее Телеграм-канал. И недавно Анна поделилась там новым фото.

„Вышла из салона после окрашивания! Женское счастье“, — коротко подписана она снимок. немного сменила имидж и перекрасила волосы. Она всегда была блондинкой, но на этот раз добавила в прическу рыжих прядей.

Поклонники, конечно же, стали делать Анне комплименты. Причем многие из них предпочли отметить ее красоту очень символично — стикерами с экс-супругом — видимо, полагая, что это доставит ей какую-то особенную радость.

То, что новый цвет очень идет Анне, сомнений не возникает. Даже без макияжа она выглядит от силы лет на 25. Хотя на самом деле в этом году ей исполнилось 50 лет.