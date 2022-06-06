ГАЛЕРЕЯ | Свадьба Шрека и харизматичные модели: Смотрите, что сегодня творилось на Ратушной площади



"Бал цветов" - любимое мероприятие таллинцев и гостей нашей столицы, которые всегда с восторгом принимают работы участников конкурса. В этом году цветочный праздник состоялся при поддержке мэрии Таллинна и Управы района Кесклинн и в содружестве с фестивалем «Vanalinna Päevad”.

Победительницей стала флорист Евгения Дурнеа из Италии (3 место в прошлом году) с цветочным платьем "Любовница ветра", которое представляла модель Мишель Гульпа, в приз она получила 1000 евро.

Все участники также получили дипломы международного конкурса и подарки от оргкомитета и партнеров мероприятия.

Международный конкурс «Цветочное платье» в этот раз собрал флористические команды из Эстонии, Латвии, Италии, Украины, Литвы и Израиля. Зрители увидили 12 блистательных спектаклей, в главных ролях каждого из которых были модели в цветочных платьях.