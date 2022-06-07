07.06.2022, 11:00
Певец и блогер Radio Tapok попал в автокатастрофу
ФОТО: Youtube
Сегодня утром певец Олег Абрамов, более известный как Radio Tapok, попал в автомобильную аварию в Московской области. В результате ЧП погиб друг артиста. Сам Абрамов доставлен в больницу.
Подробности состояния 33-летнего музыканта пока не сообщаются. Известно, что ДТП произошло на Пятницком шоссе в в Солнечногорске. Иномарка, в котором находился Олег, съехала в кювет и загорелась. Певец успел спастись, а вот его друг, сидевший за рулем, скончался.
Сейчас следователи работают на месте трагедии. Информация о виновных в аварии уточняется.
Олег Абрамов является музыкантом-мультиинструменталистом. Он известен каверами на различные песни в стиле рок.