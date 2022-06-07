Певец и блогер Radio Tapok попал в автокатастрофу

Подробности состояния 33-летнего музыканта пока не сообщаются. Известно, что ДТП произошло на Пятницком шоссе в в Солнечногорске. Иномарка, в котором находился Олег, съехала в кювет и загорелась. Певец успел спастись, а вот его друг, сидевший за рулем, скончался.