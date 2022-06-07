"Очень страшно": Татьяна Лазарева пожаловалась на ненависть к русским за границей

«Очень страшно остаться одному с этим хейтом. Вот думаешь: «Господи, меня все ненавидят». Я вообще не понимаю — за что? Зачем?» — негодует Лазарева. Телеведущая добавила, что в подобные моменты ей необходима поддержка близких.

Также юмористка отметила, что ей довольно тяжело психологически переносить критику россиян. Она добавила, что любит свою страну и считает себя патриотом, но не согласна с утверждением о том, что родину нельзя критиковать. Сейчас Лазарева занимается благотворительностью и помогает беженцам с Украины.

Михаил Шац же перебрался в Израиль: «Миша уехал искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся», — рассказала Лазарева.