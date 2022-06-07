После проигранного суда Эмбер Херд могут удалить из сиквела "Аквамена"

Предположительно, вырезать сцены с участием ее героини Меры было решено после совещания руководителей студии Warner Bros.

Возможно, Мера скончается во время родов в самом начале фильма.

Из-за скандального процесса поклонниками Деппа, в итоге выигравшего суд о клевете, была создана петиция с требованием исключить Херд из каста сиквела «Аквамена». Документ набрал более 2,3 млн подписей. Позже в сообщениях зарубежных СМИ утверждалось, что причиной сокращения роли актрисы стало отсутствие химии между Херд и исполнителем главной роли Джейсоном Момоа. СМИ писали, что Херд смогла сохранить роль благодаря заступничеству Момоа. Теперь, вероятно, и он не в состоянии помочь.

Пикантность ситуации состоит в том, что, по всей вероятности, выигранные в результате суда деньги Херд придётся отдавать из будущих гонораров за съёмки. Если же не будет ролей, Джонии не видать и денег.